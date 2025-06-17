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17 июня, 13:03

У нового генпрокурора Украины спросили, готов ли он взяться за дело Зеленского

Нового генпрокурора Украины Кравченко спросили, готов ли он вести дело Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Руслан Кравченко, недавно назначенный генеральным прокурором Украины, уклонился от прямого ответа на вопрос о возможности расследования деятельности Владимира Зеленского после окончания его срока. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«Вы сказали, что занимались делом бывшего президента [Виктора] Януковича. Готовы ли вы заниматься делом Зеленского?» — спросил Кравченко парламентарий.

Гончаренко* задал Кравченко вопрос, но не получил ответа. Позже нардеп Ирина Геращенко повторила этот вопрос. В ответ на это, новый генпрокурор Украины заявил, что подписывает только те дела, в которых есть достаточные доказательства.
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А ранее сообщалось, что команда Зеленского ищет замену главкому ВСУ, чтобы не допустить «офицерский бунт». Недовольство в армии усугубляется тем, что Александру Сырскому приходится выполнять указания из офиса Зеленского, заключающиеся в организации бессмысленных и опасных «пиар-акций» на линии фронта.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

Наталья Демьянова
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