Руслан Кравченко, недавно назначенный генеральным прокурором Украины, уклонился от прямого ответа на вопрос о возможности расследования деятельности Владимира Зеленского после окончания его срока. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«Вы сказали, что занимались делом бывшего президента [Виктора] Януковича. Готовы ли вы заниматься делом Зеленского?» — спросил Кравченко парламентарий.

Гончаренко* задал Кравченко вопрос, но не получил ответа. Позже нардеп Ирина Геращенко повторила этот вопрос. В ответ на это, новый генпрокурор Украины заявил, что подписывает только те дела, в которых есть достаточные доказательства.

А ранее сообщалось, что команда Зеленского ищет замену главкому ВСУ, чтобы не допустить «офицерский бунт». Недовольство в армии усугубляется тем, что Александру Сырскому приходится выполнять указания из офиса Зеленского, заключающиеся в организации бессмысленных и опасных «пиар-акций» на линии фронта.