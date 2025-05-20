«Руководства нет»: Медведев высказался о сроке полномочий Зеленского

«У этого государства нет законного руководства, поскольку действующий глава государства исчерпал свои полномочия», — сказал он на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.

Напомним, 20 мая прошлого года истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского. В связи с военным положением и объявленной мобилизацией, проведение президентских выборов на Украине было отменено. Зеленский аргументировал это нецелесообразностью проведения выборов в текущей ситуации. Президент США Дональд Трамп подверг критике сложившуюся ситуацию, назвав Зеленского «диктатором без выборов».