«Руководства нет»: Медведев высказался о сроке полномочий Зеленского
Медведев: У Украины нет законного руководства, полномочия Зеленского иссякли
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У Владимира Зеленского закончился срок полномочий. Такое заявление сделал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«У этого государства нет законного руководства, поскольку действующий глава государства исчерпал свои полномочия», — сказал он на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
Напомним, 20 мая прошлого года истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского. В связи с военным положением и объявленной мобилизацией, проведение президентских выборов на Украине было отменено. Зеленский аргументировал это нецелесообразностью проведения выборов в текущей ситуации. Президент США Дональд Трамп подверг критике сложившуюся ситуацию, назвав Зеленского «диктатором без выборов».