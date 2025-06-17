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Регион
17 июня, 13:37

Торговое представительство РФ в Швеции атаковал беспилотник с краской

Обложка © Торговое представительство РФ в Швеции

Обложка © Торговое представительство РФ в Швеции

В ночь на 17 июня Торговое представительство России в Швеции атаковал неизвестный беспилотник. Дрон пролетел над территорией комплекса, после чего сбросил пакет с краской прямо перед центральным входом в здание представительства. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Посольства РФ в Швеции.

В соответствии со статьёй 2 российско-шведского соглашения, Торговое представительство РФ в Швеции входит в состав российской дипломатической миссии. Следовательно, на него распространяются все дипломатические иммунитеты и привилегии, предусмотренные Венской конвенцией 1961 года, включая обязанность Швеции обеспечивать неприкосновенность представительства.

«Упомянутая атака продолжила череду аналогичных нападений последнего времени на помещения российской дипломатической миссии в Швеции, ставящих под угрозу безопасность её сотрудников, наносящих ущерб имуществу представительства», — говорится в сообщении дипмиссии.

Представители шведской стороны отметили, что власти в очередной раз не справились с «соблюдением своих международно-правовых обязательств».

Посол РФ в Швеции заявил о психологическом давлении на сотрудников дипмиссии
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И это уже не первый подобный акт вандализма в Швеции. Ранее сообщалось, что у входа в российское дипломатическое представительство в Стокгольме была разлита краска неизвестными лицами. Этот инцидент стал одиннадцатым за год, направленным против дипмиссии.

Ольга Сливченко
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