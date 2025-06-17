Путин напомнил Чемезову о «должке» «Ростеха»

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, напомнив о невыполненных обязательствах по строительству мусоросжигательных заводов, которое задерживается из-за пандемии и санкций.

«Должок за вами, Сергей Викторович», — сказал Путин.

Чемезов, в свою очередь, рассказал, что строительство пяти мусоросжигательных заводов, начатое в 2019 году (четыре в Московской области и один в Татарстане), было замедлено пандемией коронавируса и последующими санкциями. Первый завод был введён в эксплуатацию в декабре 2024 года и функционирует за счёт частных инвестиций и кредитных средств, без использования бюджетных денег. Завод уже выработал 100 миллионов кВт*ч экологически чистой энергии и переработал более 200 тысяч тонн мусора.

Второй завод готов на 92%, его планируют завершить в следующем году. Чемезов отметил недостаток средств и ведёт переговоры о льготных кредитах, часть финансирования будет собственная. Остальные три завода — два в Подмосковье и один в Казани — пока заморожены до улучшения финансовых условий или возможной государственной поддержки.