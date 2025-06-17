Путин напомнил Чемезову о «должке» «Ростеха»
Путин напомнил Чемезову о «должке» «Ростеха» по строительству заводов
Встреча Владимира Путина с Сергеем Чемезовым. Обложка © kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, напомнив о невыполненных обязательствах по строительству мусоросжигательных заводов, которое задерживается из-за пандемии и санкций.
«Должок за вами, Сергей Викторович», — сказал Путин.
Чемезов, в свою очередь, рассказал, что строительство пяти мусоросжигательных заводов, начатое в 2019 году (четыре в Московской области и один в Татарстане), было замедлено пандемией коронавируса и последующими санкциями. Первый завод был введён в эксплуатацию в декабре 2024 года и функционирует за счёт частных инвестиций и кредитных средств, без использования бюджетных денег. Завод уже выработал 100 миллионов кВт*ч экологически чистой энергии и переработал более 200 тысяч тонн мусора.
Второй завод готов на 92%, его планируют завершить в следующем году. Чемезов отметил недостаток средств и ведёт переговоры о льготных кредитах, часть финансирования будет собственная. Остальные три завода — два в Подмосковье и один в Казани — пока заморожены до улучшения финансовых условий или возможной государственной поддержки.
Ранее Чемезов сообщил, что «Ростех» разработал систему РЭБ «Серп» для защиты от атак БПЛА. Новинка уже успешно применяется на ряде оборонных предприятий, включая заводы по производству боеприпасов.