«Серьёзное соображение»: Михалков рассказал, когда понял суть Путина
Михалков рассказал, что понял суть Путина после вопроса президента о Боге
Никита Михалков. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Никита Михалков рассказал, как в первые годы правления Владимира Путина его поразили слова президента. Режиссёр признался, что именно тогда он увидел в главе государства настоящего лидера, преисполненного серьёзных планов.
Выступление Никиты Михалкова в Госдуме. Видео © Прямая трансляция Duma TV
«Я понял суть нашего президента, когда много лет назад, в 2002, по‑моему, году, мы с ним разговаривали, он мне сказал: «Представь себе, кто я был и кем я стал. Неужели Господь это сделал для того, чтобы я доел то, что не успели доесть другие?» Это серьёзное соображение. Это говорит о серьёзности того, с чем пришёл этот человек руководить огромной и великой страной», — заявил режиссёр, выступая на пленарном заседании Госдумы.
Михалков также отметил, что порой решение проблем становится возможным только после личного вмешательства Путина.
Также ранее Михалков рассказал, почему до сих пор не взялся за создание художественного фильма о спецоперации (СВО). Отвечая на данный вопрос, он процитировал Сергея Есенина.