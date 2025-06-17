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17 июня, 13:51

«Серьёзное соображение»: Михалков рассказал, когда понял суть Путина

Михалков рассказал, что понял суть Путина после вопроса президента о Боге

Никита Михалков. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Никита Михалков. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Никита Михалков рассказал, как в первые годы правления Владимира Путина его поразили слова президента. Режиссёр признался, что именно тогда он увидел в главе государства настоящего лидера, преисполненного серьёзных планов.

Выступление Никиты Михалкова в Госдуме. Видео © Прямая трансляция Duma TV

«Я понял суть нашего президента, когда много лет назад, в 2002, по‑моему, году, мы с ним разговаривали, он мне сказал: «Представь себе, кто я был и кем я стал. Неужели Господь это сделал для того, чтобы я доел то, что не успели доесть другие?» Это серьёзное соображение. Это говорит о серьёзности того, с чем пришёл этот человек руководить огромной и великой страной», — заявил режиссёр, выступая на пленарном заседании Госдумы.

Михалков также отметил, что порой решение проблем становится возможным только после личного вмешательства Путина.

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Также ранее Михалков рассказал, почему до сих пор не взялся за создание художественного фильма о спецоперации (СВО). Отвечая на данный вопрос, он процитировал Сергея Есенина.

Мария Любицкая
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