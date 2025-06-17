«Серьёзное соображение»: Михалков рассказал, когда понял суть Путина

«Я понял суть нашего президента, когда много лет назад, в 2002, по‑моему, году, мы с ним разговаривали, он мне сказал: «Представь себе, кто я был и кем я стал. Неужели Господь это сделал для того, чтобы я доел то, что не успели доесть другие?» Это серьёзное соображение. Это говорит о серьёзности того, с чем пришёл этот человек руководить огромной и великой страной», — заявил режиссёр, выступая на пленарном заседании Госдумы.