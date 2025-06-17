Белорус задержан с двумя беспилотниками на границе с Польшей

В Белоруссии задержали мужчину, который пытался осуществить противоправную деятельность на границе с Польшей. При попытке скрыться в лесном массиве задержанный не смог уйти от пограничников. В ходе осмотра местности были обнаружены два беспилотника, 16 аккумуляторов к ним и ноутбук. Об этом рассказали в государственном пограничном комитете.

Нарушитель был доставлен в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы, и в отношении него начат административный процесс за нарушение пограничного режима и неповиновение законному требованию должностного лица. Ему грозит арест до 15 суток и штраф.