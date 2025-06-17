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17 июня, 13:45

Белорус задержан с двумя беспилотниками на границе с Польшей

Обложка © Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Обложка © Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

В Белоруссии задержали мужчину, который пытался осуществить противоправную деятельность на границе с Польшей. При попытке скрыться в лесном массиве задержанный не смог уйти от пограничников. В ходе осмотра местности были обнаружены два беспилотника, 16 аккумуляторов к ним и ноутбук. Об этом рассказали в государственном пограничном комитете.

Нарушитель был доставлен в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы, и в отношении него начат административный процесс за нарушение пограничного режима и неповиновение законному требованию должностного лица. Ему грозит арест до 15 суток и штраф.

На границе Литвы и Белоруссии пойман нарушитель с БПЛА
На границе Литвы и Белоруссии пойман нарушитель с БПЛА

Ранее таможенники остановили на границе России доверху набитую дронами фуру и передали их на СВО. Министерству обороны передали 75 квадрокоптеров и восемь пультов управления. Общая стоимость этого высокотехнологичного оборудования превышает 65,7 миллиона рублей.

Полина Никифорова
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