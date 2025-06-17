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17 июня, 13:59

СМИ пишут о тайном разводе Джастина и Хейли Бибер

Daily Mail: Джастин и Хейли Бибер тайно развелись

Джастин и Хейли Бибер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ haileybieber

Джастин и Хейли Бибер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ haileybieber

Джастин и Хейли Бибер тайно развелись, несмотря на рождение сына Джека Блюза, сообщает Daily Mail.

По информации издания, такие слухи появились после Дня отца, который в США отпраздновали 15 июня все знаменитости. Однако исполнитель, у которого недавно на свет появился наследник, не публиковал никаких совместных фотографий с ребёнком и женой. Напротив, за несколько часов в социальных сетях у него появились загадочные посты.

Например, музыкант назвал себя «папой, с которым лучше не связываться», опубликовав эмодзи с неприличным жестом. Также он писал беспорядочные сообщения, в которых говорил, как зол, истощён и сломлен из-за постоянных мыслей о себе, оскорблял друга и даже назвал Хейли девушкой лёгкого поведения.

После произошедшего Бибер решил заблокировать свой аккаунт. Вместе с тем у Хейли пропали все совместные фотографии с мужем.

Поклонники пришли к выводу, что одна из самых популярных пар не смогла сохранить отношения и приняла решение тайно развестись после многочисленных слухов о разрыве. А рождение ребёнка не скрепило их союз.

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Ранее Life.ru сообщал, что Хейли Бибер продала свой косметический бренд Rhode компании E.L.F. Cosmetics за 1 миллиард долларов. Однако, несмотря на продажу, модель заняла должность главного креативного директора и руководителя отдела инноваций покупающей компании.

Юлия Сафиулина
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