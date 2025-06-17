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17 июня, 14:49

«Это же жутко»: Пресняков высказался о запрете гаджетов для детей в школах

Певец Пресняков поддержал идею о запрете использования смартфонов в школах

Владимир Пресняков. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Владимир Пресняков. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Певец Владимир Пресняков поддержал ограничение на использование смартфонов и прочих цифровых гаджетов в школах. Свою позицию он озвучил в разговоре с прессой во время празднования Дня России на Красной площади.

Владимир Пресняков о запрете использования гаджетов в школах. Видео © Пятый канал. Фото © Газета «Известия» / Ирина Разладина

«Мой сын говорит: Пап, ты можешь меня ограничивать? Я говорю: сынуль, вот это круто, вот это офигенно», — рассказал артист Пятому каналу.

Пресняков убеждён, что запрет на гаджеты должен распространяться не только на школы, но и на свободное время. Он выразил обеспокоенность обилием вредного контента в интернете.

«Почему у нас порнография в свободном доступе? Это же жутко. Дети это видят и думают, что любовь — это другое», — считает артист.

Артист признался, что старается быть современным, но считает контроль за цифровой активностью детей необходимой мерой. По его мнению, свободный доступ к «грязи и ерунде» в Сети формирует у молодого поколения искажённое представление о мире.

Пресняков подчеркнул, что его позиция — это адекватный ответ на вызовы времени, а не консервативное сопротивление прогрессу. Певец призвал родителей активнее участвовать в цифровой жизни детей, чтобы оградить их от вредного влияния интернета.

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Ранее глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что зависимость от цифровых устройств вредит молодым семьям в нашей стране. В связи с этим активист предложил разработать специальные программы и открыть семейные клубы для популяризации живого общения.

Юрий Лысенко
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