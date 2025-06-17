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17 июня, 14:40

«Я буду очень скучать»: Певица Согдиана сообщила о трагедии в семье

Певица Согдиана сообщила о смерти мамы Ларисы Федоринской

Певица Согдиана. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sogdianamusic

Певица Согдиана. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sogdianamusic

В своих соцсетях певица Согдиана поделилась печальным известием — умерла её мама. Причину ухода самого родного человека исполнительница не назвала.

«Сегодня не стало моей мамочки. Казалось, что она всегда всё сможет преодолеть, и что она будет всегда. Я буду очень скучать, мамуль…» — написала под постом Согдиана.

Согдиана с мамой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sogdianamusic

Согдиана с мамой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sogdianamusic

Известно, что Лариса Федоринская всегда поддерживала артистку во всех её начинаниях. Родительница певицы всю жизнь посвятила работе в сфере медицины — она была врачом.

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Ольга Сливченко
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