«Я буду очень скучать»: Певица Согдиана сообщила о трагедии в семье

В своих соцсетях певица Согдиана поделилась печальным известием — умерла её мама. Причину ухода самого родного человека исполнительница не назвала.

«Сегодня не стало моей мамочки. Казалось, что она всегда всё сможет преодолеть, и что она будет всегда. Я буду очень скучать, мамуль…» — написала под постом Согдиана.

Согдиана с мамой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sogdianamusic

Известно, что Лариса Федоринская всегда поддерживала артистку во всех её начинаниях. Родительница певицы всю жизнь посвятила работе в сфере медицины — она была врачом.