«Я буду очень скучать»: Певица Согдиана сообщила о трагедии в семье
Певица Согдиана сообщила о смерти мамы Ларисы Федоринской
Певица Согдиана. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sogdianamusic
В своих соцсетях певица Согдиана поделилась печальным известием — умерла её мама. Причину ухода самого родного человека исполнительница не назвала.
«Сегодня не стало моей мамочки. Казалось, что она всегда всё сможет преодолеть, и что она будет всегда. Я буду очень скучать, мамуль…» — написала под постом Согдиана.
Согдиана с мамой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sogdianamusic
Известно, что Лариса Федоринская всегда поддерживала артистку во всех её начинаниях. Родительница певицы всю жизнь посвятила работе в сфере медицины — она была врачом.
Ранее стало известно об уходе из жизни Вячеслава Богачёва — советский и российский актёр и сценарист скончался в возрасте 77 лет. Причиной смерти послужила острая сердечная недостаточность, ставшая следствием длительной болезни.