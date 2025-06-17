В душе молода: Дарья Донцова раскрыла, на какой возраст себя ощущает и как остаётся бодрой

Известная российская писательница Дарья Донцова, недавно отметившая 73-й день рождения, призналась, что ощущает себя гораздо моложе. Автор популярных детективов рассказала, что сохраняет бодрость духа благодаря регулярным занятиям спортом и насыщенной творческой жизни.

«Если по физическому состоянию, то, наверное, [ощущаю себя на] 25», — с улыбкой заметила Донцова в разговоре с Леди Mail.

Писательница ведёт активный образ жизни: дважды в неделю посещает фитнес-зал, каждый день работает над новыми произведениями и строит планы на будущее. Особую радость ей доставляет то, что её дети стали самостоятельными и успешными людьми, всегда готовыми прийти на помощь.

Донцова подчёркивает преимущество своего возраста — теперь ей не нужно будить детей в школу, и она может полностью посвятить себя творчеству. При этом писательница отмечает, что отношения с детьми и внуками стали особенно тёплыми: если раньше она помогала им, теперь они поддерживают её.

Философия жизни Донцовой проста — она не любит сожалеть о прошлом. Вспоминая забавный случай из детства сына, который спрашивал о «смысЕле действия», писательница объясняет свой подход: вместо бесплодных сожалений нужно извлекать уроки и двигаться вперёд.

Писательница убеждена, что размышления в духе «а вот если бы...» — пустая трата времени. Своим примером она доказывает, что возраст — это всего лишь цифра, а настоящая молодость определяется бодростью духа и активной жизненной позицией.