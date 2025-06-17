Только военный успех России на украинском фронте способен положить конец антироссийским провокациям со стороны Лондона и Киева. Об этом заявил политолог Геворг Мирзаян. Поводом для комментария стали данные разведки о планах атаковать американское судно в Балтийском море с последующим обвинением Москвы.

«Чтобы положить конец провокациям, нужно выигрывать конфликт на Украине. Только так можно предотвратить эти операции», — подчеркнул эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Мирзаян отметил, что подобные диверсии, направленные на дискредитацию России, инициируются не столько Киевом, сколько европейскими странами, стремящимися навредить РФ. По его словам, сценарии могут быть разными — от масштабных акций до локальных инцидентов.

«Можно, например, попытаться в очередной раз отправить какую-нибудь эстонскую «лоханку» на перехват танкера с российской нефтью», — привёл пример политолог, пояснив, что Россия будет вынуждена защищать свои интересы, что может быть использовано для информационных атак.

Эксперт пришёл к выводу, что текущая ситуация требует от России не только бдительности, но и решительных действий по достижению целей специальной военной операции. Это и станет лучшим ответом на попытки Запада дестабилизировать обстановку.