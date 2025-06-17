Политолог раскрыл, как Россия может навсегда пресечь провокации Киева и Лондона
Политолог Мирзаян: Только победа в СВО положит конец провокациям Киева и Лондона
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Только военный успех России на украинском фронте способен положить конец антироссийским провокациям со стороны Лондона и Киева. Об этом заявил политолог Геворг Мирзаян. Поводом для комментария стали данные разведки о планах атаковать американское судно в Балтийском море с последующим обвинением Москвы.
«Чтобы положить конец провокациям, нужно выигрывать конфликт на Украине. Только так можно предотвратить эти операции», — подчеркнул эксперт в разговоре с NEWS.ru.
Мирзаян отметил, что подобные диверсии, направленные на дискредитацию России, инициируются не столько Киевом, сколько европейскими странами, стремящимися навредить РФ. По его словам, сценарии могут быть разными — от масштабных акций до локальных инцидентов.
«Можно, например, попытаться в очередной раз отправить какую-нибудь эстонскую «лоханку» на перехват танкера с российской нефтью», — привёл пример политолог, пояснив, что Россия будет вынуждена защищать свои интересы, что может быть использовано для информационных атак.
Эксперт пришёл к выводу, что текущая ситуация требует от России не только бдительности, но и решительных действий по достижению целей специальной военной операции. Это и станет лучшим ответом на попытки Запада дестабилизировать обстановку.
Напомним, накануне в СВР РФ сообщили о подготовке Киевом и Лондоном антироссийской провокации в акватории Балтийского моря. Речь идёт об инсценировке удара якобы российской торпеды по американскому военному кораблю. Таким образом режим, находящийся у власти в Незалежной, попытается отвести внимание от растущих проблем ВСУ на передовой.