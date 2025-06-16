Лондон участвовал в разработке террористических актов, которые киевский режим организовал на железных путях в Брянской и Курской областях. Также британцы занимались планированием ударов по аэродромам ВКС России 1 июня, заявили в пресс-службе СВР РФ.

По данным Службы внешней разведки, за разработку и оперативное обеспечение таких терактов отвечали британские специалисты. Украинские спецслужбы и их агенты в этих схемах являются только исполнителями.