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16 июня, 12:24

В СВР раскрыли, кто на самом деле стоит за разработкой терактов под Брянском и Курском

СВР: Теракты Киева под Брянском и Курском разрабатывал Лондон

Последствия подрыва моста над железной дорогой в Брянской области. Обложка © МЧС России

Последствия подрыва моста над железной дорогой в Брянской области. Обложка © МЧС России

Лондон участвовал в разработке террористических актов, которые киевский режим организовал на железных путях в Брянской и Курской областях. Также британцы занимались планированием ударов по аэродромам ВКС России 1 июня, заявили в пресс-службе СВР РФ.

По данным Службы внешней разведки, за разработку и оперативное обеспечение таких терактов отвечали британские специалисты. Украинские спецслужбы и их агенты в этих схемах являются только исполнителями.

«Такой механизм использовался, в частности, при организации недавних терактов на железной дороге в Брянской и Курской областях, а также ударов по аэродромам ВКС России 1 июня»,отмечают в СВР.

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Напомним, в ночь на 1 июня в Брянской области был подорван автомобильный мост над ж/д путями. Конструкция обрушилась в тот момент, когда под ней проезжал пассажирский поезд — погибли 7 человек, пострадали 118. Позже аналогичная диверсия произошла в Курской области, там, к счастью, обошлось без жертв, но пострадали машинист грузового состава и двое его помощников. А уже днём российские военные аэродромы в пяти регионах были атакованы украинскими дронами.

Юрий Лысенко
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