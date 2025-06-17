Украинцев призвали покинуть небезопасные Израиль и Иран

Министерство иностранных дел Украины настоятельно рекомендует гражданам страны в кратчайшие сроки покинуть территорию Израиля и Ирана. Это заявление сделано спустя несколько дней поле начала обмена ударами между странами Ближнего Востока.

«Все граждане Украины, которые находятся на территории этих стран, призываем сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями компетентных органов стран пребывания, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следовать в укрытие, соблюдать меры безопасности, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность», — указали в украинском МИД.