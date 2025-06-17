«Плохо понимает»: Захарова ответила пригрозившему войной России главе МИД Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна своими воинственными высказываниями в адрес России показывает, что не осознаёт последствий своих слов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мне кажется, он плохо понимает, о чём говорит. Прячется за натовским логотипом, провокационно придумывая нелепые идеи», — приводит РИА «Новости» её слова.

Дипломат также отметила, что в Брюсселе не придают большого значения подобным политикам, в том числе и эстонскому министру. Она пояснила, что их роль сводится к созданию «информационного шума» в приграничных регионах.