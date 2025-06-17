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Регион
17 июня, 16:11

Придётся потерпеть: Москвичам рассказали, когда ожидать пика холода

Синоптик Леус: Пик холодов в Москве придётся на 20 июня

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 20 июня станет наиболее холодным днём в текущей волне похолодания в Москве. Как отметил синоптик, к утру пятницы столбики термометров в столичном регионе опустятся до +10...+12°C, хотя днём температура поднимется до +16...+18°C.

Среднесуточная температура воздуха, по словам специалиста, составит порядка +14°C, что на четыре градуса ниже обычной для этого периода нормы (+18°C). Кратковременные дожди, сильный порывистый ветер и низкое атмосферное давление, как подчёркивает Леус, усугубят ощущение дискомфорта.

Восстановление температурного фона до климатической нормы в столице ожидается к середине следующей недели, однако, по словам синоптика, последующее тепло окажется недолгим.

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Ольга Сливченко
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