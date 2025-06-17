Стартовали резервные дни сдачи ЕГЭ: кто может пересдать и по каким правилам

С 16 июня в России начался резервный период сдачи единого государственного экзамена, который продлится до 23 июня. По данным Рособрнадзора, в эти дни свои знания смогут продемонстрировать около 94 тысяч человек, большинство из которых — выпускники прошлых лет, напоминает РИА «ФедералПресс».

Кто может сдавать:

Выпускники текущего года, пропустившие основные сроки по уважительной причине;

Учащиеся, не справившиеся с одним из обязательных предметов (русский язык или математика);

Выпускники прошлых лет.

Расписание экзаменов:

16 июня — география, литература, обществознание, физика;

17 июня — русский язык;

18 июня — история, химия, устная часть по иностранным языкам;

19 июня — биология, информатика, письменная часть по иностранным языкам;

20 июня — базовая и профильная математика;

23 июня — резервный день для всех предметов.

Для проведения экзаменов организовано 2438 пунктов по всей стране и за рубежом. За процессом следят более 70 тысяч организаторов и 7400 общественных наблюдателей.

Дополнительные возможности:

3-4 июля — пересдача для желающих улучшить результаты (новая возможность с 2024 года);

4-23 сентября — дополнительный период для тех, кто не справился с обязательными предметами.

Важно знать:

Действуют стандартные правила проведения ЕГЭ;

Запрещены телефоны и справочные материалы;

Нарушители удаляются без права пересдачи в текущем году;

Результаты будут опубликованы до 30 июня.