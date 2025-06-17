Стартовали резервные дни сдачи ЕГЭ: кто может пересдать и по каким правилам
В РФ 16 июня начался резервный период сдачи ЕГЭ, который продлится до 23 июня
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С 16 июня в России начался резервный период сдачи единого государственного экзамена, который продлится до 23 июня. По данным Рособрнадзора, в эти дни свои знания смогут продемонстрировать около 94 тысяч человек, большинство из которых — выпускники прошлых лет, напоминает РИА «ФедералПресс».
Кто может сдавать:
- Выпускники текущего года, пропустившие основные сроки по уважительной причине;
- Учащиеся, не справившиеся с одним из обязательных предметов (русский язык или математика);
- Выпускники прошлых лет.
Расписание экзаменов:
- 16 июня — география, литература, обществознание, физика;
- 17 июня — русский язык;
- 18 июня — история, химия, устная часть по иностранным языкам;
- 19 июня — биология, информатика, письменная часть по иностранным языкам;
- 20 июня — базовая и профильная математика;
- 23 июня — резервный день для всех предметов.
Для проведения экзаменов организовано 2438 пунктов по всей стране и за рубежом. За процессом следят более 70 тысяч организаторов и 7400 общественных наблюдателей.
Дополнительные возможности:
- 3-4 июля — пересдача для желающих улучшить результаты (новая возможность с 2024 года);
- 4-23 сентября — дополнительный период для тех, кто не справился с обязательными предметами.
Важно знать:
- Действуют стандартные правила проведения ЕГЭ;
- Запрещены телефоны и справочные материалы;
- Нарушители удаляются без права пересдачи в текущем году;
- Результаты будут опубликованы до 30 июня.
Экзамены традиционно заставляют многих школьников изрядно понервничать, как при подготовке к их сдаче, так и в случае провала. Ранее педагог поделилась способами, которые помогут избежать стресса, если результат экзамена оказался неутешительным. В первую очередь она посоветовала помнить: итоги ЕГЭ — это не приговор на всю жизнь.