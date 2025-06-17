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17 июня, 16:03

Стартовали резервные дни сдачи ЕГЭ: кто может пересдать и по каким правилам

В РФ 16 июня начался резервный период сдачи ЕГЭ, который продлится до 23 июня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / smolaw

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / smolaw

С 16 июня в России начался резервный период сдачи единого государственного экзамена, который продлится до 23 июня. По данным Рособрнадзора, в эти дни свои знания смогут продемонстрировать около 94 тысяч человек, большинство из которых — выпускники прошлых лет, напоминает РИА «ФедералПресс».

Кто может сдавать:

  • Выпускники текущего года, пропустившие основные сроки по уважительной причине;
  • Учащиеся, не справившиеся с одним из обязательных предметов (русский язык или математика);
  • Выпускники прошлых лет.

Расписание экзаменов:

  • 16 июня — география, литература, обществознание, физика;
  • 17 июня — русский язык;
  • 18 июня — история, химия, устная часть по иностранным языкам;
  • 19 июня — биология, информатика, письменная часть по иностранным языкам;
  • 20 июня — базовая и профильная математика;
  • 23 июня — резервный день для всех предметов.

Для проведения экзаменов организовано 2438 пунктов по всей стране и за рубежом. За процессом следят более 70 тысяч организаторов и 7400 общественных наблюдателей.

Дополнительные возможности:

  • 3-4 июля — пересдача для желающих улучшить результаты (новая возможность с 2024 года);
  • 4-23 сентября — дополнительный период для тех, кто не справился с обязательными предметами.

Важно знать:

  • Действуют стандартные правила проведения ЕГЭ;
  • Запрещены телефоны и справочные материалы;
  • Нарушители удаляются без права пересдачи в текущем году;
  • Результаты будут опубликованы до 30 июня.
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Экзамены традиционно заставляют многих школьников изрядно понервничать, как при подготовке к их сдаче, так и в случае провала. Ранее педагог поделилась способами, которые помогут избежать стресса, если результат экзамена оказался неутешительным. В первую очередь она посоветовала помнить: итоги ЕГЭ — это не приговор на всю жизнь.

Юрий Лысенко
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