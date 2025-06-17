«Солдаты переигрывали»: Юбилейный военный парад в США выбесил Трампа

Американский лидер Дональд Трамп остался недоволен тем, как был организован военный парад в Вашингтоне 14 июня, посвящённый 250-летию армии США. Об этом рассказал его биограф Майкл Вулф в подкасте Daily Beast. По словам Вулфа, Трамп надеялся показать истинную военную мощь страны, но в итоге получил лишь зрелищное, а не устрашающее действо.

«Его разозлили все солдаты. Он обвиняет их в том, что они переигрывали. Под этим он подразумевает то, как они веселились, махали, наслаждались собой и демонстрировали жизнерадостные выражения лиц вместо воинственных», — сообщил журналист.

Вулф рассказал, что Трамп упрекнул министра обороны Пита Хегсета за провал в реализации его замысла военного парада. Биограф особо отметил, парад совершенно не отразил тот смысл, который президент в него вкладывал.