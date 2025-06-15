«Неторопливая прогулка и торжественный марш»: На Западе сравнили военные парады в США и России

Американский парад ни в какое сравнение нельзя ставить с тем, который устраивают в России на 9 Мая, — это совершенно другой уровень. Об этом у себя в соцсети Х написал журналист Чей Боуз.

«Американская «неторопливая прогулка» и российский «торжественный марш», — написал он.

В качестве доказательства своей точки зрения Боуз опубликовал кадры, на которых российские подразделения демонстрируют безупречную строевую выучку: каждый шаг выверен, интервалы идеальны, а линии строя кажутся начерченными под линейку. Это воплощение дисциплины и порядка. В американской армии пока так не умеют.