«Неторопливая прогулка и торжественный марш»: На Западе сравнили военные парады в США и России
Журналист Боуз назвал парад в США медленной прогулкой в сравнении с российским
Военный парад в честь 250-летия армии США. Обложка © ТАСС / AP
Американский парад ни в какое сравнение нельзя ставить с тем, который устраивают в России на 9 Мая, — это совершенно другой уровень. Об этом у себя в соцсети Х написал журналист Чей Боуз.
«Американская «неторопливая прогулка» и российский «торжественный марш», — написал он.
В качестве доказательства своей точки зрения Боуз опубликовал кадры, на которых российские подразделения демонстрируют безупречную строевую выучку: каждый шаг выверен, интервалы идеальны, а линии строя кажутся начерченными под линейку. Это воплощение дисциплины и порядка. В американской армии пока так не умеют.
Напомним, накануне в США состоялся парад в честь 250-летия армии. Мероприятие совпало с днём рождения президента страны Дональда Трампа. И если с российским парадом американский сравнивать пока рано, можно сравнить его с парадом в Великобритании, где участвовали украинские военнослужащие, которым пришлось идти со своим флагом прямо по лошадиному навозу, ведь до них там прошла конница.