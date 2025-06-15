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15 июня, 15:08

«Неторопливая прогулка и торжественный марш»: На Западе сравнили военные парады в США и России

Журналист Боуз назвал парад в США медленной прогулкой в сравнении с российским

Военный парад в честь 250-летия армии США. Обложка © ТАСС / AP

Военный парад в честь 250-летия армии США. Обложка © ТАСС / AP

Американский парад ни в какое сравнение нельзя ставить с тем, который устраивают в России на 9 Мая, — это совершенно другой уровень. Об этом у себя в соцсети Х написал журналист Чей Боуз.

«Американская «неторопливая прогулка» и российский «торжественный марш», — написал он.

В качестве доказательства своей точки зрения Боуз опубликовал кадры, на которых российские подразделения демонстрируют безупречную строевую выучку: каждый шаг выверен, интервалы идеальны, а линии строя кажутся начерченными под линейку. Это воплощение дисциплины и порядка. В американской армии пока так не умеют.

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Напомним, накануне в США состоялся парад в честь 250-летия армии. Мероприятие совпало с днём рождения президента страны Дональда Трампа. И если с российским парадом американский сравнивать пока рано, можно сравнить его с парадом в Великобритании, где участвовали украинские военнослужащие, которым пришлось идти со своим флагом прямо по лошадиному навозу, ведь до них там прошла конница.

Владимир Озеров
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