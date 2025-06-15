«Никому не нужен»: В США сделали неожиданное заявление после дня рождения Трампа

Американская газета Washington Post подвергла критике президента США Дональда Трампа, который устроил парад вооружённых сил США в свой день рождения и день государственного флага. Это было излишнее и неоправданное мероприятие, считает пресса. По мнению автора статьи, демонстрация военной мощи в виде масштабного шествия выглядела как показная демонстрация силы, которая не даёт стране дополнительной уверенности на международной арене.

«Никому не нужен был военный парад президента Дональда Трампа, который как раз совпал с его днём ​​рождения, чтобы понять, что грозные вооружённые силы Соединённых Штатов заслуживают уважения», — говорится в материале.

По разным оценкам, власти США потратили на парад от 25 до 45 миллионов долларов.