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15 июня, 14:04

«Никому не нужен»: В США сделали неожиданное заявление после дня рождения Трампа

WP: Военный парад в день рождения Трампа был никому не нужен

Обложка © X / White House

Обложка © X / White House

Американская газета Washington Post подвергла критике президента США Дональда Трампа, который устроил парад вооружённых сил США в свой день рождения и день государственного флага. Это было излишнее и неоправданное мероприятие, считает пресса. По мнению автора статьи, демонстрация военной мощи в виде масштабного шествия выглядела как показная демонстрация силы, которая не даёт стране дополнительной уверенности на международной арене.

«Никому не нужен был военный парад президента Дональда Трампа, который как раз совпал с его днём ​​рождения, чтобы понять, что грозные вооружённые силы Соединённых Штатов заслуживают уважения», — говорится в материале.

По разным оценкам, власти США потратили на парад от 25 до 45 миллионов долларов.

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Напомним, что инициатива Трампа организовать парад в США вызвала неоднозначную реакцию. Либеральные СМИ резко раскритиковали эту идею, обвинив президента в желании копировать российского лидера Владимира Путина. Ситуацию усугубило то, что мероприятие совпало с днём рождения Трампа, однако во время официальной части его никто не поздравил.

Александра Мышляева
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