В Вашингтоне отгремел масштабный парад в честь 250-летия американской армии, который, несмотря на внушительные затраты, не смог удержать внимание публики. По Национальной аллее прошествовали военнослужащие в униформе разных эпох и колонны разнообразной военной техники, но уже к этому моменту люди были готовы разойтись.

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Шествие представляло собой историю американской армии от битвы при Лексингтоне (первой битвы Войны за независимость) до современности. Каждый исторический период представили около 150 солдат в форме выбранной эпохи. Была и воздушная часть. Над шествием пролетели два бомбардировщика B-25 Mitchell, четыре истребителя P-51 Mustang и транспортник C-47 Skytrain – один из символов высадки в Нормандии в День D. Гости парада также наблюдали прыжки парашютистов из команды Golden Knights («Золотые рыцари»).

Вопреки ожиданиям, зрелище оказалось блёклым. Многие зрители, не дождавшись окончания, покинули мероприятие, создавая давку на выходах. Даже шоу с приземлением парашютистов у Белого дома осталось незамеченным, потому что они скрылись за высокими деревьями.

Кстати, этот дорогостоящий праздник, оценённый в 25-45 миллионов долларов, пришёлся на 79-летие президента США Дональда Трампа. Сам он назвал парад «незабываемым праздником», хотя Белый дом называет это случайным совпадением. Лидер смотрел парад со специальной трибуны. На параде также присутствовал глава Пентагона Пит Хегсет и вице-президент Джей Ди Вэнс.