В социальных сетях появилась видеозапись инцидента, произошедшего в городе Краков, где мужчина снял украинский флаг и заменил его на польский. На видео, которое привлекло внимание пользователей, видно, как мужчина в бейсболке и чёрных очках забирается на балкон одного из зданий, где был установлен флаг Незалежной.

В Кракове мужчина сорвал флаг Украины и заменил его на польский. Видео © X / TuskVisionNet

После того как мужчина сорвал флаг с древка, он заменил его на польский и спустился на землю.