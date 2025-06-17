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17 июня, 19:30

В Кракове мужчина сорвал флаг Украины и заменил его на польский

В социальных сетях появилась видеозапись инцидента, произошедшего в городе Краков, где мужчина снял украинский флаг и заменил его на польский. На видео, которое привлекло внимание пользователей, видно, как мужчина в бейсболке и чёрных очках забирается на балкон одного из зданий, где был установлен флаг Незалежной.

В Кракове мужчина сорвал флаг Украины и заменил его на польский. Видео © X / TuskVisionNet

После того как мужчина сорвал флаг с древка, он заменил его на польский и спустился на землю.

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Ранее Life.ru сообщал, что вклад украинцев в экономику Польши в 8 раз превысил расходы на помощь. В 2024 году выходцы с Украины обеспечили поступления в польскую экономику на сумму 22,7 миллиарда евро. По данным аналитических центров, сумма, потраченная за три года на предоставление услуг переселенцам, оказалась в восемь раз меньше, чем объём доходов, связанных с их трудовой активностью, арендой жилья и потреблением товаров и услуг.

Обложка © X / TuskVisionNet

Полина Никифорова
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