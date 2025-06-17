Россия демонстрирует стабильный рост экономики, тогда как западные государства сталкиваются с серьёзными трудностями. Об этом рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Мы сохраняем рабочие места, мы сохраняем устойчивую динамику экономического развития, выполняем все наши социальные обязательства, в отличие от тех проблем, с которыми сталкиваются в первую очередь западные страны», — заявил он в эфире телеканала «Россия-1».

Министр акцентировал внимание на снижении конкурентоспособности западных государств, вызванном отказом от российских энергоносителей и потерей доступа к российскому рынку. По его мнению, необдуманные решения западных руководителей привели к рецессии в ряде стран и ухудшению уровня жизни их граждан. Он добавил, что у этих государств перспективы весьма неопределённые.