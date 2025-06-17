ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 20:10

«Мы сохраняем рабочие места»: Силуанов рассказал о стабильности России и проблемах Запада

Силуанов: Россия сохраняет устойчивую динамику экономического развития

Антон Силуанов. Обложка © Kremlin.ru

Антон Силуанов. Обложка © Kremlin.ru

Россия демонстрирует стабильный рост экономики, тогда как западные государства сталкиваются с серьёзными трудностями. Об этом рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Мы сохраняем рабочие места, мы сохраняем устойчивую динамику экономического развития, выполняем все наши социальные обязательства, в отличие от тех проблем, с которыми сталкиваются в первую очередь западные страны», — заявил он в эфире телеканала «Россия-1».

Министр акцентировал внимание на снижении конкурентоспособности западных государств, вызванном отказом от российских энергоносителей и потерей доступа к российскому рынку. По его мнению, необдуманные решения западных руководителей привели к рецессии в ряде стран и ухудшению уровня жизни их граждан. Он добавил, что у этих государств перспективы весьма неопределённые.

Маск предупредил о возможном банкротстве США
Маск предупредил о возможном банкротстве США

А ранее финансовый аналитик Юрий Медушенко заявил, что увеличение цен на нефть из-за конфликта Израиля и Ирана может значительно пополнить бюджет России. По его словам, ОПЕК+ столкнётся с трудностями в компенсации нехватки нефти.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Новости экономики
  • Антон Силуанов
  • Минфин РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar