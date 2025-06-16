Финансовый аналитик рассказал, как ситуация на Ближнем Востоке может повлиять на экономику России

Увеличение цен на нефть из-за конфликта Израиля и Ирана может значительно пополнить бюджет России. Страны этого региона являются одними из основных поставщиков углеводородов в мире, поэтому серьёзное подорожание чёрного золота в случае войны неизбежно, отметил финансовый аналитик и экономист Юрий Медушенко. По его словам, ОПЕК+ столкнётся с трудностями в компенсации нехватки нефти.

В разговоре с «Постньюс» эксперт подчеркнул, что текущая эскалация конфликта вряд ли скоро закончится, так как для Израиля военная операция против Ирана имеет такое же значение, как СВО для России.

В краткосрочной перспективе рост цен на нефть будет благоприятно сказываться на российском бюджете: при его составлении была заложена средняя цена в 69,7 доллара за баррель, тогда как сейчас она уже достигла 73,8 доллара. При этом иранские власти рассматривают возможность закрытия Ормузского пролива, через который проходит около 30% мирового морского экспорта нефти.

«По состоянию на сегодня, рост цен на нефть временный, и в течение 2-3 месяцев рынок нормализуется. Однако если конфликт перерастёт в полномасштабное столкновение, стоимость топлива будет запредельной», — заключил Медушенко.

Напомним, в ночь на 13 июня израильские вооружённые силы (ЦАХАЛ) начали массированный обстрел Ирана, нанеся удары по военным и ядерным объектам. В ответ Тегеран расценил действия Израиля как объявление войны и через сутки нанёс по территории Израиля серию ракетных ударов.