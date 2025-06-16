«Хорошие новости»: В Госдуме оценили влияние высоких цен на нефть на экономику РФ
Депутат Кирьянов считает повышение цен на нефть благоприятным фактором для РФ
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Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов полагает, что цены на нефть будут расти до тех пор, пока не будут сформулированы переговорные позиции между Ираном и Израилем на фоне обострившегося конфликта на Ближнем Востоке.
При этом парламентарий признал, что пока не может назвать точный момент, когда это произойдёт. В ближайшее время ожидается много разговоров на эту тему, а пока что долларовый эквивалент стоимости нефти будет расти, что, по словам депутата, является благоприятным фактором для России.
«Для нас повышение цен на нефть это, конечно, благоприятный фактор в целом. Я бы сказал, что может быть, в каком-то смысле хорошие новости, но они не определяющие для наших бюджетных расходов, поскольку мы всё-таки планомерно снижаем долю нефтегазовых доходов в нашем бюджете», — отметил собеседник «Газеты.ru».
Ранее сенатор Алексей Пушков предсказал нефть за $130 при сбое поставок в Персидском заливе. Он также подчеркнул, что между США и ЕС случился раскол из-за потолка цен на российскую нефть.