«Хорошие новости»: В Госдуме оценили влияние высоких цен на нефть на экономику РФ

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов полагает, что цены на нефть будут расти до тех пор, пока не будут сформулированы переговорные позиции между Ираном и Израилем на фоне обострившегося конфликта на Ближнем Востоке.

При этом парламентарий признал, что пока не может назвать точный момент, когда это произойдёт. В ближайшее время ожидается много разговоров на эту тему, а пока что долларовый эквивалент стоимости нефти будет расти, что, по словам депутата, является благоприятным фактором для России.