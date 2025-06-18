«Обыкновенный фашизм»: Слуцкий прокомментировал речь Мерца об атаках Израиля

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий резко отреагировал на заявления канцлера Германии Фридриха Мерца, в которых тот прокомментировал действия Израиля в отношении Ирана. По мнению российского депутата, подобная позиция демонстрирует фашизм и пренебрежение к человеческим жизням ради амбиций.

«Риторика Мерца — обыкновенный фашизм, пренебрежение человеческими жизнями ради собственных властных амбиций. Такие политики подводят мир к краю пропасти. Оправдание силового развития событий на Ближнем Востоке — путь к апокалипсису», — заявил Слуцкий в своём телеграм-канале.

Он также выразил убеждение, что урегулирование вопросов, связанных с ядерной программой Ирана, невозможно посредством силы. Политик подчеркнул необходимость обращения к дипломатии. По его словам, ещё не поздно остановить ракетные обстрелы и сесть за стол переговоров.