«Нет никакого Йе Йе»: Представитель Канье Уэста прокомментировал смену имени артиста
Page Six: Канье Уэст стал Йе Йе из-за бюрократической формальности
Канье Уэст. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos
Американский рэпер Канье Уэст официально изменил имя на Йе Йе из-за бюрократических требований, касающихся указания полного имени в документах. Об этом сообщил представитель артиста изданию Page Six.
«Нет никакого Йе Йе. Недоразумение возникло из-за «ошибки в онлайн-форме, которая требовала указать имя и фамилию», — заявил представитель.
Сам исполнитель пояснил, что предпочёл бы, чтобы к нему обращались просто как к Йе, однако в профессиональной среде он по-прежнему известен под своим первоначальным именем.
Напомним, ранее стало известно, что Канье Уэст сменил имя на Йе Йе. Он не первый раз прибегает к подобному решению, последний раз артист официально поменял своё имя на Йе в 2021 году.