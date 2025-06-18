«Нет никакого Йе Йе»: Представитель Канье Уэста прокомментировал смену имени артиста

Американский рэпер Канье Уэст официально изменил имя на Йе Йе из-за бюрократических требований, касающихся указания полного имени в документах. Об этом сообщил представитель артиста изданию Page Six.

«Нет никакого Йе Йе. Недоразумение возникло из-за «ошибки в онлайн-форме, которая требовала указать имя и фамилию», — заявил представитель.

Сам исполнитель пояснил, что предпочёл бы, чтобы к нему обращались просто как к Йе, однако в профессиональной среде он по-прежнему известен под своим первоначальным именем.