Снабжавший звезду «Друзей» наркотиками врач признал вину, ему грозит до 40 лет тюрьмы

Доктор Сальвадор Пласенсия, чьи действия привели к смерти Мэттью Перри, признал свою вину. Детали его практики стали известны после состоявшегося накануне заседания суда. Выяснилось, что медик снабжал знаменитого актёра кетамином без надлежащего назначения, передаёт New York Times. Он лично приезжал к звезде «Друзей» для введения препарата, а однажды уколол Перри прямо в автомобиле на парковке в Лос-Анджелесе.

Суд также обнародовал переписку врача с его коллегой, из которой понятно, что у Пласенсии были собственные меркантильные интересы: «Интересно, сколько в этот раз заплатит этот идиот?», «Не хочу, чтобы он покупал кетамин у других», — писал в сообщениях подсудимый. Также он признавался, что был бы не прочь стать помощником знаменитого актёра. Кроме того, было обнаружено SMS от Перри к Сальвадору, где он просил об инъекции.

Врач был признан виновным, ему предъявили обвинения по четырём пунктам. Теперь убийца в медицинском халате рискует попасть за решётку на срок вплоть до 40 лет. Также Пласенсия обязан выплатить штраф в размере двух миллионов долларов.