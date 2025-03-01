Мишель Трахтенберг боялась делать операцию из-за смерти Мэттью Перри
Погибшая Мишель Трахтенберг боялась пересаживать печень после смерти Перри
Мишель Трахтенберг. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / michelletrachtenberg
Актриса Мишель Трахтенберг умерла в Нью-Йорке 26 февраля в 39 лет. Незадолго до своей кончины звезда американских сериалов перенесла трансплантацию печени. Как рассказал источник Daily Mail, она боялась, что погибнет следом за своим коллегой по картине «Папе снова 17» Мэттью Перри, который скончался осенью 2023 года.
«Мишель была невероятно потрясена, когда Мэттью умер, она совершенно не ожидала этого. <...> Несмотря на то, что он много лет боролся с зависимостью, она просто не думала, что это страшное событие произойдёт. Она часто думала о смерти Перри. Когда она пошла на операцию по удалению печени, то была уверена, что станет следующей», — заявил источник.
Предполагается, что именно новая печень стала причиной смерти Мишель, однако наверняка это никому не известно, так как её близкие подписали запрет о вскрытии актрисы.
Напомним, в октябре 2023 года Мэттью Перри нашли мёртвым в джакузи его дома. Артист, борющийся с наркотической зависимостью, скончался от передозировки кетамином. Позже сообщили, что доза в его крови превышала норму в 27 раз.