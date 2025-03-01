Мишель Трахтенберг боялась делать операцию из-за смерти Мэттью Перри

Актриса Мишель Трахтенберг умерла в Нью-Йорке 26 февраля в 39 лет. Незадолго до своей кончины звезда американских сериалов перенесла трансплантацию печени. Как рассказал источник Daily Mail , она боялась, что погибнет следом за своим коллегой по картине «Папе снова 17» Мэттью Перри, который скончался осенью 2023 года.

«Мишель была невероятно потрясена, когда Мэттью умер, она совершенно не ожидала этого. <...> Несмотря на то, что он много лет боролся с зависимостью, она просто не думала, что это страшное событие произойдёт. Она часто думала о смерти Перри. Когда она пошла на операцию по удалению печени, то была уверена, что станет следующей», — заявил источник.