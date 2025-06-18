Келлог готовится в скором времени провести встречу с Лукашенко в Белоруссии
Reuters: Келлог может встретиться с Лукашенко в Минске
Кит Келлог и Александр Лукашенко. Shutterstock / FOTODOM / photowalking / Life.ru
Спецпосланник президента США Кит Келлог планирует в ближайшие дни посетить столицу Белоруссии и провести личную встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, предполагаемая встреча станет первой за долгие годы прямой беседой представителя американской администрации с президентом Белоруссии. Точная повестка не раскрывается, однако собеседники агентства утверждают, что Келлог в частных разговорах описывал эту поездку как возможную отправную точку для мирных переговоров, направленных на урегулирование конфликта на Украине.
В Белом доме, Госдепартаменте США, а также в посольстве Белоруссии в Вашингтоне от комментариев отказались. Сам спецпосланник также не предоставил ответа на соответствующий запрос журналистов.
Reuters подчёркивает, что планирование подобных визитов требует значительной дипломатической подготовки, и встреча может быть перенесена или отменена. Пока официального подтверждения нет.
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