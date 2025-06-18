Келлог готовится в скором времени провести встречу с Лукашенко в Белоруссии

Спецпосланник президента США Кит Келлог планирует в ближайшие дни посетить столицу Белоруссии и провести личную встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, предполагаемая встреча станет первой за долгие годы прямой беседой представителя американской администрации с президентом Белоруссии. Точная повестка не раскрывается, однако собеседники агентства утверждают, что Келлог в частных разговорах описывал эту поездку как возможную отправную точку для мирных переговоров, направленных на урегулирование конфликта на Украине.

В Белом доме, Госдепартаменте США, а также в посольстве Белоруссии в Вашингтоне от комментариев отказались. Сам спецпосланник также не предоставил ответа на соответствующий запрос журналистов.

Reuters подчёркивает, что планирование подобных визитов требует значительной дипломатической подготовки, и встреча может быть перенесена или отменена. Пока официального подтверждения нет.