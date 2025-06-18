Служба безопасности Украины внесла Григория Лепса в список разыскиваемых лиц

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского певца Григория Лепса. Об этом стало известно из официальных баз украинских властей, с данными которых ознакомились РИА «Новости».

По информации агентства, исполнитель был внесён в розыскную базу 4 марта 2025 года. Как ранее сообщали в СБУ, Лепсу заочно предъявлены обвинения за его открытую поддержку специальной военной операции (СВО).

Украинская спецслужба обвиняет артиста не только в публичных высказываниях в поддержку действий Москвы, но и в обещании выплатить российским военнослужащим по одному миллиону рублей за каждый уничтоженный танк Вооружённых сил Украины (ВСУ). Со стороны самого Лепса или его представителей никаких официальных комментариев по поводу розыска пока не поступало.