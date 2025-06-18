Служба безопасности Украины внесла Григория Лепса в список разыскиваемых лиц
РИА «Новости»: Григорий Лепс объявлен в розыск СБУ за поддержку СВО
Обложка © VK / Григорий Лепс
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского певца Григория Лепса. Об этом стало известно из официальных баз украинских властей, с данными которых ознакомились РИА «Новости».
По информации агентства, исполнитель был внесён в розыскную базу 4 марта 2025 года. Как ранее сообщали в СБУ, Лепсу заочно предъявлены обвинения за его открытую поддержку специальной военной операции (СВО).
Украинская спецслужба обвиняет артиста не только в публичных высказываниях в поддержку действий Москвы, но и в обещании выплатить российским военнослужащим по одному миллиону рублей за каждый уничтоженный танк Вооружённых сил Украины (ВСУ). Со стороны самого Лепса или его представителей никаких официальных комментариев по поводу розыска пока не поступало.
Ранее в Киеве заочно предъявили обвинение российскому рэперу Тимати (Тимуру Юнусову). По данным украинской стороны, артист неоднократно посещал Крым после 2014 года и провёл на полуострове около семи концертов. Кроме того, в СБУ указали на его публичную поддержку президента России Владимира Путина.