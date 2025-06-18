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18 июня, 04:01

Роснедра: Два месторождения в России могут обеспечить весь мир редкоземами

Shutterstock / FOTODOM / Mirko Kuzmanovic

Shutterstock / FOTODOM / Mirko Kuzmanovic

Два месторождения на территории России обладают потенциалом полностью удовлетворить мировой спрос на редкоземельные металлы. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил руководитель Федерального агентства по недропользованию Олег Казанов.

По его словам, значительная часть российских подтверждённых запасов редкоземов — 11 миллионов тонн из общего объёма в 28,5 миллионов тонн — сосредоточена на Ловозерском месторождении в Мурманской области и Томторском в Республике Саха (Якутия). Данных объёмов хватит для обеспечения всего мирового спроса.

Специалист также отметил, что в стране имеются участки нераспределённого фонда и техногенные источники сырья, которые не включены в официальные оценки 28,5 млн тонн запасов, что указывает на ещё больший потенциал.

Казанов уточнил, что Ловозерское месторождение считается стратегически важным объектом благодаря наличию действующего горно-обогатительного комбината и профициту электроэнергии. В свою очередь, Томторское месторождение разделено на несколько блоков, некоторые из которых содержат руду с аномально высоким содержанием редкоземельных элементов. Объект полностью готов к разработке, но добыча пока не началась.

«Роснефть» стала владельцем месторождения редкоземельных металлов в Якутии
«Роснефть» стала владельцем месторождения редкоземельных металлов в Якутии

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Соединённые Штаты могли бы получить значительно больше экономических преимуществ, если бы наладили прямое сотрудничество с Россией, а не заключали сделки с Украиной в сфере редкоземельных металлов. По его словам, ресурсы и производственные мощности РФ в этой области многократно превосходят украинские.

Андрей Васильев
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