Роснедра: Два месторождения в России могут обеспечить весь мир редкоземами

Два месторождения на территории России обладают потенциалом полностью удовлетворить мировой спрос на редкоземельные металлы. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил руководитель Федерального агентства по недропользованию Олег Казанов.

По его словам, значительная часть российских подтверждённых запасов редкоземов — 11 миллионов тонн из общего объёма в 28,5 миллионов тонн — сосредоточена на Ловозерском месторождении в Мурманской области и Томторском в Республике Саха (Якутия). Данных объёмов хватит для обеспечения всего мирового спроса.

Специалист также отметил, что в стране имеются участки нераспределённого фонда и техногенные источники сырья, которые не включены в официальные оценки 28,5 млн тонн запасов, что указывает на ещё больший потенциал.

Казанов уточнил, что Ловозерское месторождение считается стратегически важным объектом благодаря наличию действующего горно-обогатительного комбината и профициту электроэнергии. В свою очередь, Томторское месторождение разделено на несколько блоков, некоторые из которых содержат руду с аномально высоким содержанием редкоземельных элементов. Объект полностью готов к разработке, но добыча пока не началась.