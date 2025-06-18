ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 03:46

В Томске загорелся одноэтажный металлический ангар с пристройкой

МЧС России: В Томске пожар в ангаре локализован на 650 квадратах

В Томске на улице Ракетная загорелся одноэтажный металлический ангар с пристройкой. По данным пресс-службы МЧС России, частично обрушилась кровля здания.

В Томске загорелся одноэтажный металлический ангар. Видео © Пресс-служба МЧС России

«Пожар локализован на 650 квадратах. Информации о пострадавших не поступало», — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия задействовано свыше 40 специалистов и 13 единиц специальной техники.

Двое детей и трое взрослых погибли при пожаре в подмосковном Королёве
Двое детей и трое взрослых погибли при пожаре в подмосковном Королёве

Ранее на Сахалине водитель устроил пожар на АЗС из-за жука. Мужчина, заправляя автомобиль, заметил насекомое у люка бензобака. Попытался отогнать жука с помощью вейпа, и это привела к возгоранию машины. Виновник не растерялся: быстро снял кофту и потушил огонь на своём авто.

Обложка © Пресс-служба МЧС России

Алена Пенчугина
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Томская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar