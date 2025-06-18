В Томске загорелся одноэтажный металлический ангар с пристройкой

В Томске на улице Ракетная загорелся одноэтажный металлический ангар с пристройкой. По данным пресс-службы МЧС России, частично обрушилась кровля здания.

«Пожар локализован на 650 квадратах. Информации о пострадавших не поступало», — уточнили в ведомстве.

Ранее на Сахалине водитель устроил пожар на АЗС из-за жука. Мужчина, заправляя автомобиль, заметил насекомое у люка бензобака. Попытался отогнать жука с помощью вейпа, и это привела к возгоранию машины. Виновник не растерялся: быстро снял кофту и потушил огонь на своём авто.