«Становится похожим»: В Великобритании Трампа сравнили с предшественником
Политик Галлоуэй: Трамп становится похожим на Байдена
Джо Байден и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky
Бывший парламентарий и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй заявил, что американский лидер Дональд Трамп становится похожим на 46-го президента США Джо Байдена. По его словам, республиканец слишком сильно доверяет премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху.
«Я боюсь, что Трамп становится похожим на Джо Байдена», — отметил Галлоуэй.
Он указал на безусловное доверие Трампа к израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, несмотря на разногласия в экспертных кругах и отрицательные реакции внутри администрации. Политик подчеркнул, что хозяин Белого дома заявлял о полном понимании ситуации в Иране, однако это вызывает сомнения.
А ранее Дональд Трамп отказался от плана направить высокопоставленных представителей администрации на встречу с иранской стороной, которая должна была пройти на Ближнем Востоке. Белый дом в последний момент отложил участие американской делегации из-за обострения ситуации.