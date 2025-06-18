ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 05:12

«Становится похожим»: В Великобритании Трампа сравнили с предшественником

Политик Галлоуэй: Трамп становится похожим на Байдена

Джо Байден и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Джо Байден и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Бывший парламентарий и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй заявил, что американский лидер Дональд Трамп становится похожим на 46-го президента США Джо Байдена. По его словам, республиканец слишком сильно доверяет премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху.

«Я боюсь, что Трамп становится похожим на Джо Байдена», — отметил Галлоуэй.

Он указал на безусловное доверие Трампа к израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, несмотря на разногласия в экспертных кругах и отрицательные реакции внутри администрации. Политик подчеркнул, что хозяин Белого дома заявлял о полном понимании ситуации в Иране, однако это вызывает сомнения.

Поездка Макрона в Гренландию вывела Трампа из себя
Поездка Макрона в Гренландию вывела Трампа из себя

А ранее Дональд Трамп отказался от плана направить высокопоставленных представителей администрации на встречу с иранской стороной, которая должна была пройти на Ближнем Востоке. Белый дом в последний момент отложил участие американской делегации из-за обострения ситуации.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Джо Байден
  • США
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar