«Становится похожим»: В Великобритании Трампа сравнили с предшественником

Бывший парламентарий и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй заявил, что американский лидер Дональд Трамп становится похожим на 46-го президента США Джо Байдена. По его словам, республиканец слишком сильно доверяет премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху.

«Я боюсь, что Трамп становится похожим на Джо Байдена», — отметил Галлоуэй.

Он указал на безусловное доверие Трампа к израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, несмотря на разногласия в экспертных кругах и отрицательные реакции внутри администрации. Политик подчеркнул, что хозяин Белого дома заявлял о полном понимании ситуации в Иране, однако это вызывает сомнения.