За ночь расчёты ПВО сбили 48 украинских дронов над территориями восьми регионов России

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Над территорией Брянской области было уничтожено 14 беспилотников, 11 – над территорией Курской области. Ещё 10 дронов перехватили в Орловской области, пять – над территорией Белгородской области.

Над Тульской областью расчёты ПВО сбили 3 БПЛА, по два – над территориями Калужской области и Московским регионом. Ещё один беспилотник уничтожен над Липецкой областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет. По его словам, оперативные и экстренные службы работают на местах.