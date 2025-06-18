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Регион
18 июня, 04:58

За ночь расчёты ПВО сбили 48 украинских дронов над территориями восьми регионов России

Минобороны РФ: За прошедшую ночь ПВО уничтожила 48 украинских беспилотников

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Над территорией Брянской области было уничтожено 14 беспилотников, 11 – над территорией Курской области. Ещё 10 дронов перехватили в Орловской области, пять – над территорией Белгородской области.

Над Тульской областью расчёты ПВО сбили 3 БПЛА, по два – над территориями Калужской области и Московским регионом. Ещё один беспилотник уничтожен над Липецкой областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет. По его словам, оперативные и экстренные службы работают на местах.

Силы ПВО уничтожили 147 украинских беспилотников за ночь
Силы ПВО уничтожили 147 украинских беспилотников за ночь

Ранее силы ПВО сбили 14 БПЛА над 4 российскими регионами. Атака, произошедшая 17 июня с 12:00 до 15:00 по московскому времени, затронула Калужскую, Тульскую, Брянскую и Смоленскую области. Оперативные действия противовоздушной обороны позволили предотвратить потенциальные угрозы, демонстрируя высокую готовность к защите пространства.

Алена Пенчугина
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