Обвиняемому в подготовке теракта по заданию РДК* в Черняховске готовили «отход»

Жителю Калининградской области Алексею Филиппову, обвинённому в подготовке теракта против администрации Черняховска по заданию запрещённого в России РДК*, готовили путь к отступлению, следует из материалов суда.

По данным РИА «Новости», задержанный в июле 2024 года мужчина обсуждал с неизвестными лицами детали своего побега после атаки.

Филиппова обвиняют в подготовке теракта и незаконном хранении взрывчатки. При задержании у него изъяли самодельный фугас мощностью около 1,7 кг в тротиловом эквиваленте, а дома нашли 210 патронов и компоненты для взрывчатки, сообщила пресс-служба УФСБ. В июне 2025 года суд продлил его арест, расследование продолжается.

Ранее ФСБ опубликовала видео задержания и допроса агента украинских спецслужб, планировавшего подрыв автомобиля ветерана спецоперации в Новгородской области. Задержанный заявил, что инициатива контакта исходила от представителей Киева.