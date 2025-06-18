ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 07:05

В России может появиться новое правило парковки для электромобилей

Mash: В РФ могут ввести запрет на стоянку электромобилей на закрытых паркингах

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В России рассматривается возможность введения полного запрета на стоянку и зарядку электромобилей и гибридов в закрытых паркингах. Инициатор — Национальный автомобильный союз (НАС) — обратился с соответствующим предложением к главе МЧС Александру Куренкову. Основная причина такого шага — повышенный риск самовозгорания батарей, угроза для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и значительные сложности при тушении. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В НАС отмечают быстрый рост числа электрокаров в стране (более 80 тысяч продано в 2024 году), что коррелирует с увеличением числа возгораний: зафиксировано 120 случаев, на треть больше, чем годом ранее. По данным МЧС, 40% пожаров происходит во время хранения, 30% — при зарядке и ещё 30% — в результате ДТП. Тушение электромобилей требует до 100 тысяч литров воды и занимает часы, тогда как для обычного авто достаточно 2,5 тысяч литров. Часто приходится давать машине догореть или использовать спецёмкости. Причины возгораний: дефекты батареи, перегрев, некачественная зарядка или износ. Электрокары лишь кажутся экологичными, но это не совсем так.

Вице-президент НАС Ян Хайцеэр подчеркнул, что в закрытых паркингах возгорание электромобиля особенно опасно из-за токсичного дыма, длительного горения и риска распространения огня на весь паркинг и жилые этажи. Поскольку паркинги не приспособлены для тушения таких пожаров, НАС предлагает обязать оборудовать для зарядки электромобилей отдельные, специально оснащённые зоны с необходимыми средствами пожаротушения, а также ввести ответственность за несоблюдение этих требований. Как альтернатива или дополнение — рекомендация парковаться на улице.

Россиянам объяснили, как избежать подделок при выборе запчастей для авто
Россиянам объяснили, как избежать подделок при выборе запчастей для авто

Ранее автоэксперт рассказал, ждать ли снижения цен на иномарки в России из-за ослабления доллара. По его мнению, это маловероятно. Автобизнес работает по долгосрочным соглашениям, а падение курса доллара обычно временное.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar