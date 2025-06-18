В России может появиться новое правило парковки для электромобилей

В России рассматривается возможность введения полного запрета на стоянку и зарядку электромобилей и гибридов в закрытых паркингах. Инициатор — Национальный автомобильный союз (НАС) — обратился с соответствующим предложением к главе МЧС Александру Куренкову. Основная причина такого шага — повышенный риск самовозгорания батарей, угроза для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и значительные сложности при тушении. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В НАС отмечают быстрый рост числа электрокаров в стране (более 80 тысяч продано в 2024 году), что коррелирует с увеличением числа возгораний: зафиксировано 120 случаев, на треть больше, чем годом ранее. По данным МЧС, 40% пожаров происходит во время хранения, 30% — при зарядке и ещё 30% — в результате ДТП. Тушение электромобилей требует до 100 тысяч литров воды и занимает часы, тогда как для обычного авто достаточно 2,5 тысяч литров. Часто приходится давать машине догореть или использовать спецёмкости. Причины возгораний: дефекты батареи, перегрев, некачественная зарядка или износ. Электрокары лишь кажутся экологичными, но это не совсем так.

Вице-президент НАС Ян Хайцеэр подчеркнул, что в закрытых паркингах возгорание электромобиля особенно опасно из-за токсичного дыма, длительного горения и риска распространения огня на весь паркинг и жилые этажи. Поскольку паркинги не приспособлены для тушения таких пожаров, НАС предлагает обязать оборудовать для зарядки электромобилей отдельные, специально оснащённые зоны с необходимыми средствами пожаротушения, а также ввести ответственность за несоблюдение этих требований. Как альтернатива или дополнение — рекомендация парковаться на улице.