Трёхлетний мальчик получил ожоги, опрокинув сковородку с кипящим маслом

Трёхлетний мальчик опрокинул на себя сковородку и получил серьёзные травмы в Шушарах. Об этом пишет 78.ru.

По данным телеканала, около десяти часов ночи ребёнок случайно опрокинул на себя горячую сковородку с кипящим маслом — за малышом недоглядели родители. В результате мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии. Медики выявили у него термические ожоги второй и третьей степени в области плеч, предплечий, груди, живота, промежности, бёдер, голеней и даже стоп. В настоящее время проводится проверка по факту случившегося.