Трёхлетний мальчик получил ожоги, опрокинув сковородку с кипящим маслом
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Трёхлетний мальчик опрокинул на себя сковородку и получил серьёзные травмы в Шушарах. Об этом пишет 78.ru.
По данным телеканала, около десяти часов ночи ребёнок случайно опрокинул на себя горячую сковородку с кипящим маслом — за малышом недоглядели родители. В результате мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии. Медики выявили у него термические ожоги второй и третьей степени в области плеч, предплечий, груди, живота, промежности, бёдер, голеней и даже стоп. В настоящее время проводится проверка по факту случившегося.
А ранее Life.ru сообщал, что трёхлетний малыш получил страшные ожоги в душе в детском саду на Урале. Учреждение обязано выплатить семье пострадавшего 90 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Воспитателя отстранили от работы.