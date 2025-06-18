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Регион
18 июня, 07:57

В Минфине сообщили о десятках заявок в месяц от уходящих иностранных компаний

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ultraskrip

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ultraskrip

Ежемесячно в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями в РФ приходит десятки заявок на уход зарубежных компаний из российского бизнеса. Об этом в интервью РБК сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.

«На подкомиссии мы рассматриваем не только сделки, связанные с «выходом» компаний, но и сделки купли-продажи недвижимости, выплату дивидендов. В совокупности это не менее ста заявок в месяц, но если говорить о сделках «на выход», их десятки», — отметил он.

По мнению Чебескова, поток желающих покинуть рынок РФ уменьшился по сравнению в прошлым периодом. Однако он уверен, что решающим фактором стало не ужесточение условий по выходу, а геополитика. Ведь некоторые компании могли отложить своё решение из-за развития переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

При этом на фоне общей обстановки в мире появились слухи, что иностранные предприниматели возвращаются в Россию. Но пока конкретных заявок подано не было.

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Ранее Life.ru сообщал, что РФ будет тщательно оценивать ситуацию на рынке, прежде чем принять решение о возвращении тех зарубежных брендов, которые ушли после начала СВО. При этом приоритет будет отдаваться отечественным компаниям.

Юлия Сафиулина
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