Бойцам ВС РФ в зоне СВО начали помогать «Шанхаи» и «Лягушки»

Российские военные начали использовать наземные роботизированные комплексы «Шанхай» и «Лягушка» в зоне спецоперации. Об этом РИА «Новости» сообщил офицер-десантник с позывным Мин. Дроны, используемые десантниками группировки войск «Днепр», предназначены для доставки боеприпасов и продовольствия на передовую, эвакуации раненых с поля боя, а также для выполнения ударных задач.

По словам военного, уникальность этих дронов-внедорожников заключается в их способности преодолевать сложные участки местности благодаря мягким резиновым гусеницам, что создаёт преимущества по сравнению с колёсной техникой.

«То есть (дрон-внедорожник, — Прим. Life.ru) на колёсной основе, допустим, может по пересеченной местности где-то даже и встать. То здесь, за счёт мягких резиновых гусениц, он проходит совершенно спокойно там, где колёсная техника уже с проблемами. Болота неглубокие, до полуметра, он свободно берёт», — сказал Мин.

Беспилотник «Лягушка» отличается меньшим весом и размером, в то время как «Шанхай» характеризуется повышенной проходимостью и грузоподъёмностью. Использование этих двух машин позволяет решать задачи на значительных расстояниях и в сложных условиях местности, расширяя оперативные возможности подразделения. Кроме того, «Шанхай» может перевозить до двух раненых бойцов или значительный объём боеприпасов и материально-технического обеспечения.