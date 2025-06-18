В Бишкеке произошёл блэкаут
Обложка © РИА Новости / Табылды Кадырбеков
В Бишкеке произошел блэкаут — столица Киргизии, а также прилегающая к ней Чуйская область остались без электричества.
Также горожане сообщали об отключении воды. К настоящему моменту подачу электричества в большинство районов Бишкека восстановили.
А ранее неожиданный блэкаут омрачил подготовку к церемонии награждения Каннского кинофестиваля. Дворец фестивалей, где должно было пройти мероприятие, остался без электричества. Хотя удалось переключиться на автономное питание, кинопоказы пришлось прервать.