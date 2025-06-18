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18 июня, 08:26

В Бишкеке произошёл блэкаут

Обложка © РИА Новости / Табылды Кадырбеков

Обложка © РИА Новости / Табылды Кадырбеков

В Бишкеке произошел блэкаут — столица Киргизии, а также прилегающая к ней Чуйская область остались без электричества.

Также горожане сообщали об отключении воды. К настоящему моменту подачу электричества в большинство районов Бишкека восстановили.

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А ранее неожиданный блэкаут омрачил подготовку к церемонии награждения Каннского кинофестиваля. Дворец фестивалей, где должно было пройти мероприятие, остался без электричества. Хотя удалось переключиться на автономное питание, кинопоказы пришлось прервать.

Александра Вишнякова
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