В Госдуме оценили идею выдворять из России семьи нарушивших закон мигрантов

Основные изменения, касающиеся ужесточения миграционного законодательства в России, уже приняты. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя законопроект, предусматривающий выдворение родственников нарушивших закон иностранцев.

«Я думаю, что самое важное мы уже приняли. Изменения коснулись как раз тех мигрантов, кто получил уже российское гражданство, но при этом допустил совершение уголовно наказуемого деяния, которое преследуется по закону Российской Федерации. Есть ряд составов преступлений, при которых можно потерять российское гражданство и быть выдворенным. Расширять перечень или нет — это требует дискуссии», — поделилась депутат.

Бессараб добавила, что при опредёленных составах преступления родственники нарушивших закон мигрантов также могут быть выдворены и лишены гражданства, но только после исполнения приговора.