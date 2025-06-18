Европейские страны рассматривают возможность отправки войск НАТО на Украину без участия США. Это может стать частью стратегии подготовки Европы к самостоятельным действиям, например, в случае необходимости развёртывания западных сил на украинской территории после прекращения огня или для контроля над воздушным пространством и морскими путями. Об это сообщает The Guardian.

«Европейские лидеры должны понять, что их дни сочтены, поскольку США непреклонно обращают внимание своей армии на противостояние Китаю. Они должны взять НАТО под свой контроль ради собственных интересов», — говорится в публикации.