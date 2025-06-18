«Дни сочтены»: В Европе заговорили о назревающем перевороте в НАТО
Guardian: Европа намерена отправить силы НАТО на Украину без участия США
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Европейские страны рассматривают возможность отправки войск НАТО на Украину без участия США. Это может стать частью стратегии подготовки Европы к самостоятельным действиям, например, в случае необходимости развёртывания западных сил на украинской территории после прекращения огня или для контроля над воздушным пространством и морскими путями. Об это сообщает The Guardian.
«Европейские лидеры должны понять, что их дни сочтены, поскольку США непреклонно обращают внимание своей армии на противостояние Китаю. Они должны взять НАТО под свой контроль ради собственных интересов», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что в НАТО рассматривают возможность сделать расходы на поддержку Украины обязательной частью целевого показателя расходов на оборону. Это предложение содержится в проекте итогового заявления участников предстоящего саммита, который состоится в конце июня в Гааге.