Воевавшего за ВСУ наёмника из Грузии заочно приговорили к 14 годам колонии
Суд заочно приговорил к 14 годам колонии воевавшего за ВСУ наёмника из Грузии
Грузинский наёмник Давид Хоситашвили. Обложка © Telegram / Следком
Российский суд заочно приговорил гражданина Грузии Давида Хоситашвили к 14 годам строгого режима. По данным пресс-служба СК России, в 2022 году он добровольно прибыл на Украину, где вступил в вооружённое формирование и прошёл подготовку. После этого за денежное вознаграждение участвовал в боевых действиях против ВС РФ и подразделений ДНР и ЛНР.
Как подчеркнули в СК, действия Хоситашвили квалифицированы как участие в конфликте в статусе наёмника. Он объявлен в международный розыск, а суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее аналогичное наказание — 14 лет лишения свободы — получил ещё один гражданин Грузии, Гела Бегларашвили, также признанный виновным в участии в конфликте как наёмник. Суд счёл представленные СК доказательства достаточными для вынесения приговора.