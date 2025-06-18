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18 июня, 09:44

Воевавшего за ВСУ наёмника из Грузии заочно приговорили к 14 годам колонии

Суд заочно приговорил к 14 годам колонии воевавшего за ВСУ наёмника из Грузии

Грузинский наёмник Давид Хоситашвили. Обложка © Telegram / Следком

Грузинский наёмник Давид Хоситашвили. Обложка © Telegram / Следком

Российский суд заочно приговорил гражданина Грузии Давида Хоситашвили к 14 годам строгого режима. По данным пресс-служба СК России, в 2022 году он добровольно прибыл на Украину, где вступил в вооружённое формирование и прошёл подготовку. После этого за денежное вознаграждение участвовал в боевых действиях против ВС РФ и подразделений ДНР и ЛНР.

Как подчеркнули в СК, действия Хоситашвили квалифицированы как участие в конфликте в статусе наёмника. Он объявлен в международный розыск, а суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ДНР вынесли приговор наёмнику ВСУ из Грузии
В ДНР вынесли приговор наёмнику ВСУ из Грузии

Ранее аналогичное наказание — 14 лет лишения свободы — получил ещё один гражданин Грузии, Гела Бегларашвили, также признанный виновным в участии в конфликте как наёмник. Суд счёл представленные СК доказательства достаточными для вынесения приговора.

Милена Скрипальщикова
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