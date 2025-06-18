Воевавшего за ВСУ наёмника из Грузии заочно приговорили к 14 годам колонии

Российский суд заочно приговорил гражданина Грузии Давида Хоситашвили к 14 годам строгого режима. По данным пресс-служба СК России, в 2022 году он добровольно прибыл на Украину, где вступил в вооружённое формирование и прошёл подготовку. После этого за денежное вознаграждение участвовал в боевых действиях против ВС РФ и подразделений ДНР и ЛНР.

Как подчеркнули в СК, действия Хоситашвили квалифицированы как участие в конфликте в статусе наёмника. Он объявлен в международный розыск, а суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.