Россиян предупредили о блокировке небольших и частых переводов на карты

С 1 июня частые мелкие поступления на карты россиян и переводы от разных людей без объяснений могут быть приостановлены без суда. Об этом «Газете.ru» рассказала сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

«С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда — если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путём или финансировании экстремизма. Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными», — отметила сенатор.

Она пояснила, что под ограничения рискуют попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными. К таким случаям она отнесла частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты. Эти меры являются частью усиливающегося контроля за движением денег для борьбы с мошенничеством и схемами с использованием чужих банковских карт.

Сенатор уточнила, что срок приостановления операций не должен превышать 10 дней. Однако он может достигать 30 дней, если операции заблокированы на основании информации от компетентных органов иностранного государства.

Епифанова сообщила, что граждан, чьи операции приостановлены, проинформируют об этом в тот же день. Росфинмониторинг же обязан поставить граждан в известность об основаниях блокировки в течение трёх рабочих дней при наличии соответствующего обращения.

Чтобы снизить риски блокировки, Епифанова посоветовала соблюдать финансовую гигиену. Она рекомендовала не делиться реквизитами карты, не принимать деньги от незнакомцев, заранее готовить документы, подтверждающие переводы (договоры, расписки, декларации), а также уведомлять банк о нетипичных действиях, например, перед поездкой за границу. Если операция всё же заблокирована, сенатор призвала быстро предоставить пояснения, а при необходимости — обжаловать решение через ЦБ или в суд.