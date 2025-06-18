Серьёзный урон: Эксперт раскрыл, как ударит по ВСУ потеря Константиновки

Освобождение Россией населённого пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) грозит для Украины резким ухудшением снабжения войск. Об этом рассказал полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко в беседе с Life.ru.

«Дело в том, что Константиновка — это такой транспортный узел. Мы хотим его перехватить. Есть такое понятие — изоляция района боевых действий. Если мы перехватываем дорогу на Константиновку, у противника резко ухудшается снабжение боевых порядков», — ответил он.

По словам эксперта, Константиновка — не первый населённый пункт, который в данный момент пытается окружить наша армия. На Покровском направлении фронт находится под значительным давлением, а наступление ведётся интенсивно.

В случае окружения Константиновки это нанесёт серьёзный урон украинской армии, существенно ограничив её оперативные возможности, резюмировал Тимошенко.