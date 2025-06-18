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18 июня, 10:31

Серьёзный урон: Эксперт раскрыл, как ударит по ВСУ потеря Константиновки

Эксперт Тимошенко: Освобождение Константиновки грозит для ВСУ потерей снабжения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Hibberd

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Hibberd

Освобождение Россией населённого пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) грозит для Украины резким ухудшением снабжения войск. Об этом рассказал полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко в беседе с Life.ru.

«Дело в том, что Константиновка — это такой транспортный узел. Мы хотим его перехватить. Есть такое понятие — изоляция района боевых действий. Если мы перехватываем дорогу на Константиновку, у противника резко ухудшается снабжение боевых порядков», — ответил он.

По словам эксперта, Константиновка — не первый населённый пункт, который в данный момент пытается окружить наша армия. На Покровском направлении фронт находится под значительным давлением, а наступление ведётся интенсивно.

В случае окружения Константиновки это нанесёт серьёзный урон украинской армии, существенно ограничив её оперативные возможности, резюмировал Тимошенко.

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Ранее сообщалось, что в мае 2025 года Вооружённые силы России продвинулись на значительную глубину на ряде направлений в зоне украинского конфликта. Под контроль РФ перешли десятки населённых пунктов. Например, в Сумской области это Водолаги, Локня, Владимировка, Беловоды и Константиновка у границы с Курской областью.

Юлия Сафиулина
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