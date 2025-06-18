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18 июня, 10:18

Хоккеисты «Флориды» повредили Кубок Стэнли во время празднования победы

Gino Hard: Хоккеисты «Флориды» повредили Кубок Стэнли после победы

Обложка © ТАСС / AP / Nathan Denette

Обложка © ТАСС / AP / Nathan Denette

Хоккеисты «Флориды» чуть не разбили Кубка Стэнли после своей победы в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги над «Эдмонтоном». По информации портала Gino Hard, целостность трофея была нарушена ещё во время его нахождения на льду.

Фотография, которой поделилось издание, является подтверждением — на ней отчётливо просматривается дефект на чаше Кубка.

Повреждения на трофее. Фото © Х / ginohard_

Повреждения на трофее. Фото © Х / ginohard_

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Напомним, что хоккейный клуб «Флорида Пантерз» успешно завершил финальную серию плей-офф Национальной хоккейной лиги, одержав победу над «Эдмонтон Ойлерз» в шестом матче. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Пантерз». В составе победителей были вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов, которые теперь являются двукратными обладателями престижной награды.

Ольга Сливченко
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