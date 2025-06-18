Хоккеисты «Флориды» повредили Кубок Стэнли во время празднования победы

Хоккеисты «Флориды» чуть не разбили Кубка Стэнли после своей победы в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги над «Эдмонтоном». По информации портала Gino Hard, целостность трофея была нарушена ещё во время его нахождения на льду.

Фотография, которой поделилось издание, является подтверждением — на ней отчётливо просматривается дефект на чаше Кубка.

Повреждения на трофее. Фото © Х / ginohard_