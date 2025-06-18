Осуждённый за мошенничество предприниматель ушёл на СВО и пропал без вести
РБК: Новосибирский бизнесмен пропал без вести на СВО
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Бывший совладелец и генеральный директор завода «Промстальконструкция» Андрей Бажак пропал без вести в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РБК, ссылаясь на ходатайство сына предпринимателя, поданное в Арбитражный суд Новосибирской области.
Согласно данным источников, ходатайство было подано в рамках иска о банкротстве Бажака-старшего. В извещении военного комиссариата указано, что бизнесмен пропал без вести 10 июля 2024 года. На момент исчезновения ему было 55 лет.
Интересно, что Бажак отправился в зону СВО из исправительной колонии. В 2023 году Горно-Алтайский городской суд вынес приговор как ему, так и его сыну Максиму. Им вменялись статьи о мошенничестве в крупном размере, а также о производстве и сбыте фальсифицированных медицинских изделий.
Ранее Life.ru сообщал, что пропавшего без вести бойца СВО из Волгограда удалось опознать по ДНК. Спустя примерно год после того, как он перестал выходить на связь, мужчина был обнаружен, а его личность подтверждена благодаря экспертизе.