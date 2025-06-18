Осуждённый за мошенничество предприниматель ушёл на СВО и пропал без вести

Бывший совладелец и генеральный директор завода «Промстальконструкция» Андрей Бажак пропал без вести в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РБК, ссылаясь на ходатайство сына предпринимателя, поданное в Арбитражный суд Новосибирской области.

Согласно данным источников, ходатайство было подано в рамках иска о банкротстве Бажака-старшего. В извещении военного комиссариата указано, что бизнесмен пропал без вести 10 июля 2024 года. На момент исчезновения ему было 55 лет.

Интересно, что Бажак отправился в зону СВО из исправительной колонии. В 2023 году Горно-Алтайский городской суд вынес приговор как ему, так и его сыну Максиму. Им вменялись статьи о мошенничестве в крупном размере, а также о производстве и сбыте фальсифицированных медицинских изделий.