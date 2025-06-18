Иностранные наёмники попытались прорваться через границу Курской области
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Украинские войска предприняли серию отчаянных атак, стремясь нарушить государственную границу России в Курской области в районе посёлка Новый Путь, сообщили источники Telegram-канала «Два майора».
Наступление велось с территорий, прилегающих к населённым пунктам Рыжевка, Бессаловка, Искрисковщина и Павловка, с участием подразделений 24-го отдельного штурмового батальона, 158-й и 47-й механизированных бригад, а также 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.
Российские войска решительно отразили все попытки прорыва, не позволив противнику закрепиться на российской территории. По данным источников, украинские силы не смогли добиться успеха благодаря слаженным действиям и мощному огневому ответу российских подразделений.
Ранее российские войска нанесли сокрушительный удар ракетой «Искандер-М» по позициям украинских вооружённых сил в Сумской области, в результате чего было ликвидировано порядка 100 военнослужащих. Атака произошла около восьми утра накануне в районе села Озаричи Конотопского района, где дислоцировалась инженерная часть ВСУ.