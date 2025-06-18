Украинские войска предприняли серию отчаянных атак, стремясь нарушить государственную границу России в Курской области в районе посёлка Новый Путь, сообщили источники Telegram-канала «Два майора».

Наступление велось с территорий, прилегающих к населённым пунктам Рыжевка, Бессаловка, Искрисковщина и Павловка, с участием подразделений 24-го отдельного штурмового батальона, 158-й и 47-й механизированных бригад, а также 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.

Российские войска решительно отразили все попытки прорыва, не позволив противнику закрепиться на российской территории. По данным источников, украинские силы не смогли добиться успеха благодаря слаженным действиям и мощному огневому ответу российских подразделений.