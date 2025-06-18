Дмитриев заявил, что Россия и США обсудили восстановление прямого авиасообщения

Вопрос возобновления прямых авиарейсов между Россией и США был поднят в ходе деловой встречи с представителями AmCham на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, являющийся также спецпредставителем президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.

«AmCham ведут очень конструктивную, созидательную такую правильную работу, в том числе по ряду технических вопросов, но которые важны. И также, например, обсуждали, что надо восстанавливать прямое авиационное сообщение между Россией и США», — заявил Дмитриев.

Он добавил, что находится на постоянной связи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

На деловой встрече также обсуждались шаги американского бизнеса по расширению в России и развитию проектов. Венчурные инвесторы заинтересованы в финансировании российских технологий и инноваций, поэтому поднимались вопросы возобновления сотрудничества.