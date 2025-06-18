Вулканолог раскрыл, как повлияет на туризм извержение Левотоби Лаки-Лаки в Индонезии
Эксперт Плечов: Индонезия безопасна для туристов после извержения Левотоби
Обложка © X / XNews24_7
Туристы могут спокойно лететь в Индонезию, несмотря на извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки. Об этом сообщил вулканолог Павел Плечов.
Извержение вулкана в Индонезии. Видео © X / XNews24_7
«Вулкан Лаки-Лаки на острове Флорес достаточно активный. Сейчас там закрыт аэропорт, потому что такие взрывные извержения приводят к появлению в воздухе крайне вредных тепловых частиц. Но обычно такие извержения, именно взрывная фаза, длятся не очень долго — от одного до четырёх дней», — подчеркнул специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Плечов дополнил, что полёт в Индонезию будет безопасен, так как активная фаза вулкана прошла. Тем не менее извержения могут повториться, но недели через три. Специалист отметил, что в стране свыше 120 активных вулканов, которые выбрасывают пепел несколько раз в год. Туристов призвали соблюдать радиус вулканоопасности — семь километров.
«Извержение на Лаки-Лаки уже прошло. После этого вулкану требуется время для перезарядки. И следующее извержение может быть уже через три недели, это самый короткий срок между такими фазами», — уточнил вулканолог.
Напомним, накануне в Индонезии начал извергаться вулкан Левотоби. Высота столба пепла — 11 километров. Правительство попросило жителей сохранять хладнокровие и следовать указаниям местных властей.