Вулканолог раскрыл, как повлияет на туризм извержение Левотоби Лаки-Лаки в Индонезии

Плечов дополнил, что полёт в Индонезию будет безопасен, так как активная фаза вулкана прошла. Тем не менее извержения могут повториться, но недели через три. Специалист отметил, что в стране свыше 120 активных вулканов, которые выбрасывают пепел несколько раз в год. Туристов призвали соблюдать радиус вулканоопасности — семь километров.